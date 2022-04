Furto in ferramenta con l'auto della moglie: marito e complice beccati e processati

Pensavano di averla fatta franca, ma i precedenti penali per furto di uno dei due e della moglie e i filmati delle telecamere a circuito chiuso li hanno incastrati e, così, due marocchini di 46 e 59 anni sono finiti sotto processo per furto.

I due, difesi dagli avvocati Aldo Poggioni e Cristina Zinci, devono rispondere dell’accusa di furto aggravato “èerché al fine di trarne profitto, in concorso tra loro si impossessavano di quattro rotelle metriche laser, del valore economico di 80 euro, nonché di 6 flaconi di olio per auto, del valore di 125 euro, ben esposti in vendita all’interno” di un esercizio commerciale di Corciano.

Il furto era stato scoperto a fine giornata, visto che dagli scaffali mancavano dei prodotti che non risultavano venduti. Così il responsabile del negozio aveva guardato le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza che avevano ripreso i due mentre asportavano prodotti e poi si allontanavano a bordo di un’auto. Dalla targa del veicolo i Carabinieri erano risaliti alla proprietaria, una donna con precedenti, il cui marito era conosciuto alle forze dell’ordine. Dagli approfondimenti emergeva che l’uomo si accompagnava spesso ad un altro straniero.

Il riscontro delle immagini e il riconoscimento tramite le foto segnaletiche incastravano l’uomo e l’amico per il furto in ferramenta.