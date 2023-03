Una persona è stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del fuoco di Gubbio insieme agli operatori del 118. Entrambi i conducenti sono stati portati all’ospedale comprensoriale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia municipale per i rilievi del sinistro.

UNo scontro frontale tra due autovetture è avvenuto oggi a Gubbio, in via di Porta Romana tra la rotonda di San Marco e l’uscita Gubbio est della variante.

Gubbio, frontale in via di Porta Romana: due persone in ospedale