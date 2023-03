Foligno, rischio idrogeologico a Formella di Vescia, se ne occupa il consiglio comunale

La consigliera comunale Caterina Lucangeli porta in consiglio comunale il problema della “Formella” di Vescia, un canale sotterraneo "che da troppo tempo non è stato ripulito e per una eventuale bomba d’acqua rischia di creare gravi danni a tutte le abitazioni di via dei Frantoi".

"Per molti anni tale problematica non è stata affrontata e risolta, infatti in uno scantinato di una abitazione ubicata in via dei Frantoi ci sono copiose infiltrazioni di acqua che stanno inficiando le fondamenta della stessa mettendo a rischio anche alcune attività commerciali adiacenti - afferma Lucangeli - La preoccupazione degli abitanti in questa zona è molto alta perché l’umidità generata da questo canale sotterraneo addirittura è evidente sui muri esterni con crescita di muschio, figuriamoci all’interno delle case".

Un problema che è oggetto di una interpellanza per chiedere la pulizia di questo canale sotterraneo.