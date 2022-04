In panne di notte sulla Flaminia, automobilista salvato dalla polizia

E' rimasto in panne lungo la Flaminia all'altezza di San Giovanni Profiamma. L'auto in mezzo alla carreggiata in piena notte. Un pericoloso ostacolo per la circolazione, un rischio elevato per la sicurezza sua e degli altri automobilisti.

Per questo ha chiamato il numero di emergenza chiedendo l'intervento della polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Foligno che, dopo aver messo in sicurezza la carreggiata e tranquillizzato il conducente, sono riusciti a trasportare l'auto fino a una piazzola di sosta, eliminando in questo modo il potenziale pericolo sulla statale 3. La circolazione è stata subito riattivata senza particolari conseguenze.