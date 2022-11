Foligno, cade nel Topino con la bici: bimbo di 5 anni salvato dai Carabinieri forestali

I Carabinieri forestali della Stazione di Foligno durante un controllo sulle sponde del fiume Topino hanno notato una mamma in difficoltà e sono intervenuti, salvando un bimbo di 5 anni che era caduto in acqua.

La donna stava camminando con i due figli, uno nel passeggino e uno di 5 anni in bicicletta, nei pressi del fiume Topino. Il bambino in sella ad una piccola bicicletta senza freni, in un momento di distrazione della mamma, ha perso il controllo ed è caduto nel fiume.

Nel punto l’acqua ha una profondità di circa un metro, ma la corrente è molto forte per le abbondanti piogge degli scorsi giorni. La mamma si è gettata nel fiume mentre il corpo veniva trattenuto dalle canne presenti sulla sponda.

I Forestali sono intervenuti nell’estrarre dall’acqua la mamma, il bambino e la bicicletta.

Le condizioni della famiglia sono sembrate buone, ma visto che l’acqua risultava molto fredda, sono stati fatti salire nell'auto di servizio e riaccompagnati a casa.