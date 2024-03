Finge di cercare casa e ruba una busta con 700 euro dalla scrivania di un agente immobiliare, denunciata

Una cliente troppo insistente, che il titolare di un’agenzia immobiliare non riusciva a far uscire dall’ufficio. Anche una volta appurato che non c’erano abitazioni con le caratteristiche richieste dalla donna. Il perché di questa “resistenza”, secondo quanto ricostruito, sarebbe nella busta con settecento euro che si trovavano sulla scrivania dell’ufficio dell’uomo e della cui scomparsa il titolare dell’agenzia si era accorto quando si era alzato per accompagnare la cliente che, secondo quanto poi denunciato, insisteva a intrattenere con delle scuse ritenute pretestuose. I fatti risalgono a dicembre, la presunta vittima aveva subito denunciato il fatto ai carabinieri e ne aveva chiesto l’intervento quando aveva incontrato nuovamente la donna, una 43enne del posto, in un supermercato.La 43enne, fermata dai carabinieri e riconosciuta dal. Denunciate inseguito di individuazione fotografica, è stata riconosciuta quale presunta autrice del furto consumato ed è stata denunciata in stato di libertà per furto con destrezza.