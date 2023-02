Spoleto, lanciano la droga dal finestrino alla vista dei Carabiniei: arrestato

I Carabinieri di Spoleto hanno arrestato un italiano e un albanese per possesso di droga. I militari hanno recuperato una consistente quantità di stupefacente nonché denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Una pattuglia della Stazione di Campello sul Clitunno e personale del Radiomobile hanno intercettato un’autovettura che con una manovra improvvisa ha cercato di sottrarsi al controllo e uno degli occupanti è stato visto gettare qualcosa dal finestrino.

I militari sono riusciti a fermare l’autovettura e a recuperare lo stupefacente lanciato dall'auto in corsa. La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori dosi di droga e denaro contante.

In totale sono state sequestrate 27 dosi di cocaina per complessivi 16 grammi e 600 euro. Le successive analisi di laboratorio consentivano di riscontrare un livello di purezza rilevante per il principio attivo dello stupefacente, equivalente a circa 77 dosi singole medie.

I due, dichiarati in arresto, sono stati trattenuti in caserma in attesa dell'udienza di convalida.