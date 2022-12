Spoleto, doppia operazione antidroga: un arresto e una denuncia

I Carabinieri di Spoleto, in due distinte attività antidroga, hanno arrestato un 35enne in esecuzione di un ordine per la carcerazione e denunciato un giovane 20enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Spoleto hanno eseguito un’ordinanza derivante dal cumulo pene a seguito della consumazione plurima di reati in materia di droga compiuti negli scorsi anni dall’uomo che, giunto alla fine dell’iter procedimentale, dovrà scontare una pena complessiva di 9 anni e 6 mesi disposta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia - frutto di numerosi fatti- posti in essere in Umbria e in altre regioni, aggravati dalla condotta recidiva posta in essere in un ampio periodo temporale.

Gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno invece proceduto al deferimento in stato di libertà di un giovane della città ducale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di dosi di hashish e cocaina: a seguito di perquisizione domiciliare è stato rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento e il bilancino di precisione idoneo per l’individuazione dei quantitativi di droga da spacciare.