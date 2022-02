Deruta, due giorni di somministrazione pediatrica: ecco come fare e quando per il vaccino agli under 11

Altri due giorni dedicati alla vaccinazione di massa a Deruta dopo gli Open Day di gennaio dove sono state superate le 200 somministrazioni. Il 6 e 7 febbraio scocca l’ora delle vaccinazioni pediatriche al Centro di Salute di Deruta che apre le porte per l’immunizzazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il Distretto della Media Valle del Tevere della USL Umbria 1, al fine di dare un’ulteriore accelerazione alla vaccinazione pediatrica, ha infatti organizzato un appuntamento in collaborazione con il Comune della città della Ceramica e l’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” per raggiungere in maniera più efficace la popolazione scolastica pediatrica del territorio derutese.

L’iniziativa si svolgerà presso il Punto erogazione servizi cittadino (Centro Salute – Via dell’Arte, 2) e sarà possibile accedere al servizio tramite la prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/1UK5GK2HjUXYxoGu8 indicando, oltre ai dati anagrafici, la preferenza del giorno tra le date, appunto, di domenica 6 febbraio, dalle 9 alle 12, o lunedì 7 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30.

“Quando le istituzioni collaborano - ha affermato il sindaco di Deruta Michele Toniaccini - cercando di affrontare e risolvere i problemi si riesce a trovare le giuste soluzioni e offrire un servizio ai cittadini. La vaccinazione rappresenta per tutti una grossa opportunità per contrastare il virus e le sue varianti, tanto per gli adulti quanto per i bambini. I vaccini sono sicuri e raccomandati dalle società scientifiche pediatriche italiane ed internazionali: facciamo appello al senso civico dei genitori. Dobbiamo prendere tutti le giuste precauzioni e seguire la corretta strada della vaccinazione"