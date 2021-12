Coronavirus, a Pietralunga si torna a scuola il 10 gennaio e tamponi per gli studenti per un rientro sicuro

Due giorni di tamponi gratuiti in farmacia per un rientro a scuola in sicurezza per gli studenti e il personale scolastico di Pietralunga dopo le vacanze natalizie.

L'amministrazione comunale, in collaborazione con la farmacia del posto, visto l'evolversi della situazione epidemiologica ha organizzato due giornate di screening gratuite previste per sabato 8 e domenica 9 gennaio, a partire dalle ore 15.

L’invito alle scuole e alle famiglie è quello di aderire all’iniziativa al fine di salvaguardare la salute della comunità e contrastare la diffusione del virus, ma soprattutto per garantire un rientro dei ragazzi a scuola in sicurezza al termine di queste festività.

Per permettere di eseguire i tamponi, rivolti agli alunni di ogni ordine e grado, a tutto il personale docente e non docente, sarà emessa apposita ordinanza sindacale di riapertura della scuola, attualmente prevista per venerdì 7, posticipata a lunedì 10 gennaio.

"La scuola – fa sapere la vicesindaca Federica Radicchi - è un luogo importante per i nostri giovani, uno spazio di formazione da tutelare nell’interesse di tutti. Per questo desideriamo che il ritorno in classe dei ragazzi sia in totale sicurezza e continueremo ad impegnarci per garantire questo risultato".

Per sottoporsi al test volontario è necessaria la prenotazione al numero 0759460521.