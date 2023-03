Covid, Bastia Umbra ricorda le vittime della pandemia

Con le note del "Silenzio" suonate dal trombettista della Banda Musicale di Costano Leonardo Lillocci Bastia Umbra ha ricordato ogni suo concittadino e concittadina morti per covid.

Con la bandiera a mezz'asta, sono stati deposti fiori davanti alla targa in ricordo di chi ha perso la vita durante la pandemia.

“Un ringraziamento va a tutte le associazioni che in uno dei periodi più bui della nostra storia hanno fatto rete nella comunità e per la nostra comunità. Grazie al Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra, alla Croce Bianca Sezione di Bastia Umbra, alla Croce Rossa Comitato Locale di Bastia Umbra, ad AGESCI Gruppo Scout Bastia 1”. Sono state queste le parole del sindaco Paola Lungarotti alla cerimonia di commemorazione delle vittime della pandemia dopo la deposizione dei fiori alla stele dedicata alle vittime, nello spiazzo antistante l’ingresso del Municipio, insieme agli assessori, ai consiglieri, ai cittadini e alle cittadine, ai rappresentanti delle associazioni, ai familiari delle vittime, in una cerimonia sentita e commovente.