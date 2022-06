Corciano, un 2021 da investimenti record: ok al bilancio consuntivo

Investimenti record. E’ la peculiarità più marcata del bilancio consuntivo 2021 del Comune di Corciano, appena approvato. “L’ente ha rispettato tutti i tetti ed i vincoli di finanza pubblica e non ha mai utilizzato anticipazioni di cassa nel 2021, dato questo, più unico che raro per un comune oggi”. Così il vicesindaco con delega al bilancio Lorenzo Pierotti commenta il "traguardo" raggiunto.

“Sentiamo spesso a proposito dei bilanci comunali che si parla di ‘risanamenti’ oppure di ‘disavanzi’ – aggiunge - Corciano invece certifica anche quest’anno l’ottima salute del bilancio del Comune. Un risultato molto importante, che per il nostro ente è diventato una consuetudine. Un risultato che è possibile raggiungere grazie ad un lavoro quotidiano, costante ed oculato dei vari Bilanci di Previsione annuali, che ha coinvolto tutti i responsabili dei settori del Comune, a partire dall’area Ragioneria e con il coordinamento attento di tutti i membri della giunta e del consiglio comunale. Entrando nel merito del documento, Pierotti spiega: “Il 2021 è stato ancora una volta un anno caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti difficoltà riscontrate nel nostro territorio in tutti i settori. Di conseguenza abbiamo cercato di agire con interventi a sostegno del sociale e delle famiglie per arginare gli effetti negativi della pandemia. Nonostante le evidenti difficoltà, presentiamo un rendiconto con conti in ordine, un bilancio in salute e una gestione che per lo scorso anno ha visto la realizzazione di diversi interventi di investimento nel nostro territorio, portando a compimento i progetti prefissati a inizio anno con altri che invece vanno ad incidere nell’anno in corso” .

Oltre 800mila euro sono stati impiegati per la manutenzione straordinaria delle strade, per la costruzione di nuovi marciapiedi e nuove linee di pubblica illuminazione, oltre alla sostituzione di tutti i punti luce con led di ultima generazione. Alla riqualificazione del quartiere girasole, iniziata a dicembre 2021, sta proseguendo anche in questi giorni con due cantieri aperti contemporaneamente (piazza ed ex teatro), si aggiunge la riqualificazione di Corciano capoluogo, in gran parte completata e che proseguirà a settembre. Tra gli interventi più onerosi anche il nuovo campo sportivo a Mantignana che prenderà il via tra pochi giorni. “Per quanto riguarda il futuro prossimo – conclude Pierotti - stiamo lavorando per sfruttare ogni possibilità di finanziamento connessa ai bandi regionali e del Pnrr, nell’ambito dei quali ad oggi abbiamo ricevuto oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione di Ellera, di cui è in fase di affidamento la progettazione esecutiva e che presto la giunta presenterà pubblicamente”.