Magione, iscrizioni aperte per il campus estivo nella nuova scuola dell’infanzia a Caserino

Aperte le iscrizioni al campus estivo comunale di Magione "Tempo Estate 2023", rivolto a bambine e bambini dai tre ai cinque anni, che si svolgerà nei locali della nuova scuola dell’infanzia a Caserino di Magione dal 3 al 28 luglio. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30.

"Il Campus – spiega Robert Bonini coordinatore pedagogico Rete Lilliput - risponde ai bisogni di socializzazione, autonomia e identità dei bambini; vuole offrire anche un importante servizio alla collettività, nella misura in cui fornisce supporto alle famiglie nell’assolvere il proprio compito educativo. Concentra ed indirizza le attività ludico-esperienziali proposte considerando fondamentali i seguenti obiettivi: favorire il benessere psicofisico dei bambini; lo sviluppo delle autonomie e la capacità di apprendere attraverso l’esperienza; promuovere i processi di socializzazione in contesti extra-familiari e l’educazione tra pari; raggiungere obiettivi educativi indispensabili per la crescita quali la cooperazione, l’accettazione delle diversità, il rispetto dei ruoli, la condivisione, l’interiorizzazione delle piccole regole di una comunità. I laboratori creativi e ri-creativi andranno a stimolare immaginazione e creatività, potenziando lo “sguardo” sul mondo e le cose, trasformando quindi l’ordinario in straordinario".



"Il momento educativo – commenta Eleonora Maghini, assessore ai servizi socio educativi del Comune di Magione – prosegue così anche nel periodo estivo in un luogo, la nuova scuola, che sintetizza quelle che sono le politiche scolastiche della nostra amministrazione: buoni progetti educativi uniti a spazi adeguati rispettosi delle persone e dell’ambiente, cercando di conciliare più possibile i tempi vita-lavoro delle famiglie".