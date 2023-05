Celebrazioni Ritiane, il Pontificale del 22 maggio si farà nella Sala della Pace

Stamattina, domenica 21 maggio, l'amministrazione comunale di Cascia ha incontrato la Comunità Agostiniana per fare il punto sull'organizzazione del Pontificale del 22 maggio.

“Il Padre provinciale, a nome della Comunità – hanno comunicato dall’amministrazione comunale –, ha espresso il desiderio di celebrare il Pontificale all'interno della Sala della Pace, visto che le previsioni metereologiche sono a oggi troppo incerte e anche in segno di rispetto per le tante persone che stanno convivendo con le avversità del maltempo”.

L'Amministrazione ha deciso di accogliere la richiesta della Comunità Agostiniana di celebrare il Solenne Pontificale all'interno della Sala della Pace. Il Corteo storico seguirà il tradizionale percorso fino all’entrata del Viale per poi scendere nella Sala della Pace. Al termine della Celebrazione Eucaristica, ripartirà la Processione, con il Corteo Storico, le autorità civili, militari e religiose e tutti i partecipanti per salire al Sagrato della Basilica per la Benedizione delle Rose.

Il resto della programmazione rimane invariato.