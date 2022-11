Caro-Energia, Assisi spegne le luci per alcune ore di notte: "Fase sperimentale. In attesa dei led in ogni punto luce"

Il piano energetico per arginare il caro-bollette - che sta mettendo in ginocchio anche i comuni - è partito anche ad Assisi dopo le soluzioni individuate nell’ambito del piano di riduzione dei consumi e delle emissioni varato con il Patto dei Sindaci. Sul fronte della pubblica illuminazione - oltre 8500 punti luce pubblici dislocati in tutto il territorio comunale - sono previsti interventi di efficientamento per la riduzione dei consumi (con sostituzione degli elementi illuminanti con lampade a led).

Oltre all’efficientamento energetico dei punti luce e di tutti gli impianti, che avrà pieno compimento a partire dell’anno prossimo, il Comune di Assisi ha avviato una serie di azioni sperimentali per il risparmio energetico immediato. Tra queste, il parziale spegnimento notturno della pubblica illuminazione per alcune ore della notte, provvedimento che è appunto sperimentale perché si sta cercando di modularlo in base alle esigenze della comunità. Si tratta di una soluzione temporanea, infatti quando il passaggio di tutti i punti luce pubblici al led sarà completo, l’efficienza energetica compenserà l’attuale risparmio conseguito con lo spegnimento.

Gli orari di spegnimento sono in corso di sperimentazione in quanto si sta cercando di capire i tempi più idonei e per questo sono gradite le segnalazioni da parte della cittadinanza che possono essere inviate a sportello.energia@comune.assisi.pg.it

Per quanto riguarda le scuole, come tutti gli edifici pubblici, per gli obblighi imposti dalla normativa nazionale per il caro energia, gli ambienti devono essere mantenuti a 19 gradi (fino allo scorso anno la temperatura degli ambienti scolastici era di 20 gradi); gli uffici comunali preposti (in questo caso gli uffici scuola ed edilizia scolastica) sono sempre a disposizione del personale scolastico per segnalazioni su anomalie, guasti o altri imprevisti al verificarsi dei quali si procede immediatamente al sopralluogo e alla riparazione.