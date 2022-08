Bastia Umbra, al via le iscizioni per il trasporto scolastico: come fare

Saranno aperte da lunedì prossimo, 9 agosto, le iscrizioni per il trasporto scolastico a Bastia. Lo rende noto il Comune di Bastia Umbra. I termini per l'iscrizione, in relazione all'anno scolastico 2022-2023, scadranno il 5 settembre.

La richiesta, precisa l'amministrazione comunale, dovrà essere compilata presso il servizio Sut Istanze Online del Comune di Bastia Umbra https://www.comune.bastia.pg.it/ sotto lo sportello Unico telematico .

"In via residuale la domanda dovrà essere stampata e compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente , con una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità potrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Bastia Umbra entro e non oltre il 5 settembre".

Per informazioni rivolgersi al wettore Servizi alla persona e politiche scolastiche, Ufficio scolastico (telefono 075/8018328- 8018290-8018284-8018298-8018220)