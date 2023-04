Valfabbrica, iniziati i lavori per l'installazione di due autovelox fissi sulla quattro corsie

Sorpresa di Pasqua a Valfabbrica dove sono iniziati i lavori per l’installazione di 2 autovelox fissi sulla SS318 Var (per la precisione al chilometro 5+700 direzione Ancona e Km 7+500 direzione Perugia), su autorizzazione di Anas e corredati della prevista segnaletica di preavviso.

Le postazioni di controllo, saranno attivate nei prossimi giorni. Un anno fa l'iniziativa dell'amministrazione comunale di far posizionare una pattuglia della Polizia locale su un cavalcavia e sanzionare con autovelox mobile gli automobilisti aveva suscitato polemiche e ricorsi al giudice di pace (alcuni dei quali accolti). Virale era diventato il video di un automobilista che una volta vista la pattuglia sul cavalcavia era uscito dalla strada a quattro corsie e si era fermato per discutere, animatamente, con gli agenti.

Da qui la decisione del Comune di Valfabbrica di procedere con le postazioni di autovelox fissi che adesso, con un post sui social, ricorda “che sul tratto in questione vige il limite di velocità di 110 chilometri orari, si invitano gli automobilisti al rispetto delle norme ed alla massima prudenza, in particolare in questo periodo di spostamenti per le festività”.