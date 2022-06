Assisi, vendono un pony per 6mila euro, ma non lo consegnano: denunciati per truffa

I Carabinieri di Cannara hanno denunciato per truffa aggravata in concorso due commercianti di origine toscana, titolari di un centro ippico per aver venduto un pony, senza poi consegnare l'animale all'acquirente.

A febbraio scorso i due, un uomo ed una giovane donna, avevano conosciuto la titolare di una scuderia di Foligno e le avevano proposto di acquistare da loro un pony per la cifra di 6.000 euro. L'acquirente, interessata al cavallo, aveva accettato l’offerta e proposto di dilazionare il pagamento in due tranches: un primo versamento di 3.000 euro subito e la restante metà a saldo dopo la consegna dell'animale. I due venditori però, con la scusa che anche altre persone erano interessate all’acquisto, erano riusciti a convincere la vittima a consegnare immediatamente l’intera cifra.

Una volta effettuato il pagamento, però, la donna non è più riuscita in alcun modo a mettersi in contatto con i due, che ovviamente non le hanno mai consegnato il pony.

I militari ricevuta la denuncia hanno avviato le indagini per identificare i due presunti autori del reato e, grazie ai dati del conto corrente e ai numeri di telefono con cui avevano interagito con l’acquirente, sono riusciti a risalire alla loro identità e a denunciarli in stato di libertà.