Assisi, vende biglietti per un concerto online, ma non li spedisce all'acquirente: denunciata per truffa

Acquista due biglietti per un concerto a Casalecchio sul Reno, ma è una truffa: 21enne nei guai.

Una ragazza di Assisi era alla ricerca di due biglietti per il concerto di una famosa cantante che si sarebbe esibita a Casalecchio Di Reno, dopo aver pagato i 110 euro richiesti dalla venditrice per l’acquisto online dei ticket, si è resa conto di essere stata truffata e si è rivolta al Commissariato di Assisi.

La giovane ha raccontato di aver pubblicato l’annuncio per acquistare due biglietti su un social network e di essere stata contattata da una donna che le aveva spiegato di aver comprato i biglietti del concerto, ma di non poter più andare per sopraggiunti impegni di lavoro, motivo per il quale aveva deciso di vendere i suoi due ticket al prezzo di 55 euro l’uno.

A riprova della sua affidabilità, la venditrice aveva persino effettuato una videochiamata nel corso della quale aveva mostrato alla vittima la propria carta d’Identità.

L'acquirente si era quindi convinta e, dopo essersi accordata per la vendita, aveva effettuato il bonifico di 110 euro senza però ricevere i biglietti. Nonostante le rassicurazioni della venditrice, dopo qualche giorno, la stessa aveva fatto perdere le proprie tracce.

Grazie però ai dati forniti durante la videochiamata, gli investigatori sono riusciti ad individuare la donna, identificata per una cittadina italiana di 21 anni, con numerosi precedenti per truffe e raggiri simili, semmpre attraverso i social network.

Per questo motivo è stata denunciata per il reato di truffa.

La Polizia di Stato, al fine di scongiurare questi spiacevoli episodi che spesso comportano la perdita di somme di denaro molto elevate, invita ad affidarsi esclusivamente a siti e a operatori specializzati, prediligendo sistemi di pagamento assicurati.