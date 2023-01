Quando l’unione fa la forza. Musei statali eugubini, un anno da incorniciare. Complice la sinergia fra i due musei e le Istituzioni

Quando l’unione fa la forza. Musei statali eugubini, un anno da incorniciare. La sinergia fra i due musei, il Comune, la Diocesi, le scuole e gli enti del terzo settore ha fornito esiti tanto soddisfacenti che meglio non si poteva sperare.

Lo conferma la dichiarazione congiunta, tutta declinata al femminile, di Paola Mercurelli Salari e Ilaria Venanzoni, direttrici, rispettivamente, di Palazzo Ducale e Teatro romano/Antiquarium.

Qualche cifra. Il Palazzo Ducale, con la mostra "Federico da Montefeltro e Gubbio", ha superato la soglia dei 30.000 ingressi. Hanno funto da stimolo i numerosi eventi realizzati in collaborazione con le associazioni cittadine.

Anche il Teatro romano, con l’Antiquarium, ha visto raddoppiare gli ingressi, ospitando circa 4500 visitatori. Anche in questo caso, hanno fornito carburante e appeal le attività svolte, molto interessanti e coinvolgenti, soprattutto con bambini e ragazzi (centro estivo, laboratori, visite guidate).

Non si può che esultare per gli esiti conseguiti, auspicando un ulteriore potenziamento delle attività e delle iniziative da mettere in cantiere anche per il 2023.