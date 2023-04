A Cascia cavalieri da tutta Italia per il raduno nazionale Natura a cavallo

Si terrà in Umbria, nello specifico a Cascia, da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio, il 21esimo raduno nazionale dell’associazione sportiva Natura a cavallo. Nella città di santa Rita, per tre giorni, si concentreranno così decine e decine di cavalieri e amazzoni provenienti da tutta Italia, accompagnati da famiglie e amici. I lavori necessari per accogliere così tanti cavalli sono ormai ultimati e i soci di Natura a cavallo si ritroveranno nel pomeriggio di venerdì per sistemare i loro animali e poi prendere parte alla cerimonia di apertura e alla cena di benvenuto organizzata al Grand hotel Elite.

La mattina di sabato 29, poi, tutti in sella per la prima escursione nella verde Valnerina. Durante il tragitto è prevista una sosta e pranzo al ristorante La Lanterna, nella frazione casciana di Maltignano. Ritorno al campo base nel pomeriggio e poi serata all’hotel Monte Meraviglia con intrattenimento musicale, karaoke e balli.

Domenica 30 si replica, ma, ma questa volta la sosta e pranzo si terranno nella sede della Pro loco di San Giorgio di Cascia. Alla sera di nuovo cena e musica al Grand hotel Elite.

Nella giornata di chiusura, lunedì primo maggio, cavalieri e amazzoni sfileranno in sella ai loro cavalli all’interno della città di Cascia. Si parte alle 9.30 ed è previsto il saluto delle autorità e la benedizione.

Per gli accompagnatori, gli organizzatori della sezione Natura a cavallo di Perugia hanno previsto due itinerari gratuiti in pullman e con guida turistica. Il primo, sabato 29 aprile, alla scoperta della Basilica di santa Rita, di Roccaporena, della cioccolateria Vetusta Nursia a Norcia (dove ci si fermerà per pranzo) e di Castelluccio. Il secondo, domenica 30 aprile, con visita a Rasiglia, al Museo del tartufo Urbani a Scheggino (con sosta pranzo in locanda) e alle Cascate delle Marmore.

“Con entusiasmo – fa sapere il sindaco di Cascia, Mario De Carolis – lo scorso anno abbiamo accolto la proposta di ospitare il raduno nazionale di Natura a cavallo. Ci siamo subito messi a disposizione e da allora collaboriamo per la realizzazione dell’evento. Cascia ormai da anni è scelta come meta per tantissimi raduni e ritiri da diverse discipline sportive, compresa l’equitazione. È frutto di un lavoro costante volto alla promozione delle bellezze naturalistiche e non solo del nostro territorio. Un ringraziamento da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale a Natura a cavallo Umbria per accogliere tutti gli iscritti nazionali in questa bellissima terra”.