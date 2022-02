Umbertide in liutto: è morto Marco Staccini

Basket umbro in lutto insieme a una intera comunità. E' morto a 61 anni Marco Staccini, punto di riferimento della ''palla a spicchi''. Giocatore a Umbertide, poi allenatore in tutta l'Umbria. Staccini aveva guidato Fratta e Foligno basket dove aveva ottenuto grandi successi nei momenti d'oro dei due club. Tanto il cordoglio in città, espresso dalle parole del sindaco Luca Carizia.

''Con Marco Staccini se ne va un grande uomo di sport, una delle figure simbolo della pallacanestro cittadina e regionale, un uomo che ha dato tutta la sua vita al movimento cestistico diventandone una vera e propria bandiera conosciuta e apprezzata al di fuori dei confini regionali.

In Staccini erano presenti il vigore atletico, l'agonismo e il senso di appartenenza sotto le loro espressioni più grandi. La vita di “Staccio”, come veniva affettuosamente chiamato dagli amici e dai suoi ragazzi, è legata fortemente alla storia del Basket Club Fratta, di cui fu capitano in campo e grande allenatore. Al figlio Michele, alla moglie Daniela, ai familiari tutti, al Basket Club Fratta e al movimento della pallacanestro umbra giungano le più sentite condoglianze e un grande abbraccio''.

Marco Staccini è stata una vera e propria bandiera del ''Basket Club Fratta'' in cui ha militato per 39 anni: 13 da giocatore ai 26 da allenatore.

Una breve parentesi con il Foligno, che portò in serie B, per poi tornare nella patria natia, dove prese parte a ben 2040 partite, fra coach e giocatore. Nel 1995, con la squadra Juniores del Fratta da lui guidata, dopo aver partecipato anche nei due anni precedenti alle Finali Nazionali a 8 squadre classificandosi quarto e terzo, conquistò a Borgo Val di Taro il Trofeo Nazionale “Elio Pentassuglia” fregiando Umbertide e la bandiera del Fratta di un prestigioso titolo nazionale. In totale Marco Staccini ha portato a Umbertide 26 titoli regionali e 5 a Foligno.

Staccini ebbe anche una parentesi ''in rosa'', con la Pallacanestro Femminile Umbertide. Dal 2005 al 2007, ha allenato la squadra femminile negli anni della serie A2, ottenendo nella prima stagione una storica salvezza, e successivamente nella seconda stagione una finale play off persa solamente in gara 3 contro la Italmoka Pozzuoli.

''Caro Marco – scrivono dalla Pallacanestro Femminile Umbertide - non ti dimenticheremo mai e il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nel cuore e nella mente di tutti noi umbertidesi e non solo. Un forte ed affettuoso abbraccio giunga da tutti noi a Michele e a tutta la sua famiglia'' .

La camera ardente sarà allestita domani (martedì 1 marzo), alle ore 10, al palazzetto dello sport di umbertide. I funerali si terranno lo stesso giorno, alle ore 16.30, alla Collegiata.