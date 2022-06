Coca in auto e nella stanza d'albergo, in manette

Due grammi glieli hanno trovati in auto, altre 35 dosi erano, invece, nella stanza d'albergo dove alloggiava. Per questo è stato arrestato. Il quarto arresto in flagranza dei carabinieri di Città della Pieve di presunti spacciatori.

L'ultimo episodio risale a due giorni fa. I carabinieri avevano fermato l'uomo, di origine albanese, a Tuoro. Un controllo alla circolazione che aveva avuto come esito la scoperta di due dosi, risultate essere cocaina. Gli accertamenti si sono poi spostati alla stanza dove alloggiava, permettendo di rinvenire il resto delle dosi e 180 euro, ritenuti frutto di spaccio.

Oggi il processo per direttissima.