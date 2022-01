Città di Castello, l'attrice Valentina Lodovini si racconta

Racconterà la sua storia, il suo percorso professionale che l'ha portata a essere una delle attrici di punta del teatro e del cinema italiano. Sarà una Valentina Lodovini senza segreti, quella che martedì 1 febbraio alle 19 sarà al Nuovo Cinema Castello.

Al termine dell’incontro la proiezione del film FortApasc interpretato dal compianto Libero de Rienzo e dalla stessa Valentina Lodovini. Coordinerà l’incontro il critico cinematografico Andrea Fioravanti.

L’attrice, in tournee con “Tutta casa letto e chiesa”, una pièce dirompente sulla condizione femminile firmato da Dario Fo e Franca Rame, testimonia con la sua performance una sensibilità particolare nei confronti del tema.

Valentina Lodovini è uno dei volti più noti del panorama televisivo e cinematografico italiano, ha lavorato con registi del calibro di Sorrentino, Risi, Mazzacurati, Placido Chiesa, Miniero, ed ha vinto un David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film Benvenuti al Sud di Luca Miniero del 2010.

L’incontrò sarà l’occasione di parlare delle tappe fondamentali della sua carriera, del suo spettacolo, del suo impegno come personaggio pubblico, ma anche del suo legame con il territorio a cui l’attrice è fortemente legata.