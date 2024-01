Verso le amministrative | Francesca Renda, consigliere comunale di Perugia, passa con Fratelli d'Italia

"Accogliamo con grande soddisfazione l'ingresso di Francesca nella comunità di Fratelli d'Italia: altro passaggio nel partito di Fratelli d'Italia - il principale della coalizione di centrodestra - da parte del mondo civico: dopo l'assessore regionale Agabiti anche la sua più importante collaboratrice sul perugino, Francesca Renda, ha effettuato il passaggio politico dopo essere stata eletta quattro anni fa in una lista civica: Scrive in una nota il coordinatore di Fdi Mencaglia:" persona estremamente preparata e capace, che in questi cinque anni di consiliatura ha saputo spendere le sue qualità per il bene della città. Fratelli d'Italia si arricchisce di un notevole apporto di competenza e passione politica, pronti per le nuove sfide dei prossimi appuntamenti politici."