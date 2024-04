Fioroni risponde a Bori su Garanzia di occupabilità dei lavoratori. "Basta falsità. Ecco i numeri che ci promuovono"

L’assessore regionale Michele Fioroni ha condiviso un’analisi sull’Huffington Post riguardo il programma Gol, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, evidenziando come l’Umbria abbia superato la media nazionale in termini di coinvolgimento nel programma e di iniziative di politiche attive del lavoro.

Gol, come descritto nell’articolo di Fioroni, rappresenta un’iniziativa significativa nella riforma delle politiche del lavoro in Italia. Con una governance che coinvolge più livelli istituzionali, il programma mira a uniformare i servizi per l’impiego su scala nazionale, assicurando l’accessibilità a tutti i cittadini. I fondi del Pnrr hanno sostenuto Gol specialmente nel contesto post-pandemico, con l’intento di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, ponendo particolare attenzione ai gruppi sociali più vulnerabili.

I dati presentati evidenziano l’efficacia della Regione Umbria nell'attuazione del Programma di servizi per il lavoro. La metodologia adottata ha permesso di valutare il successo delle politiche regionali, confrontando i risultati con quelli di altre regioni attraverso un benchmark. In particolare, l’Umbria ha superato significativamente i target nazionali stabiliti per il 2022 e il 2023, raggiungendo rispettivamente il 148% e il 140% degli obiettivi prefissati. Questo ha portato all'assegnazione di fondi sostanziali da parte del decreto interministeriale, riconoscendo il lavoro svolto dall'Arpal.

L’efficacia non si misura esclusivamente attraverso i risultati occupazionali, ma anche tramite una metodologia di valutazione condivisa, che permette di monitorare i progressi regionali e stimolare un miglioramento continuo.

Questo, secondo quanto riportato dall’assessore, suggerisce che il programma sta raggiungendo i suoi obiettivi, contribuendo così alla lotta contro la povertà e le disuguaglianze sociali. Tuttavia, è importante considerare una valutazione olistica del programma, che includa vari aspetti socio-economici per una comprensione più completa del suo impatto.

Per approfondire l’argomento ecco l'analisi completa: L’efficacia in Umbria del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).