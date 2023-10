Una regione a dimensione di famiglie e bambini, il progetto Agabiti: più aree gioco ed educative in tutti i comuni umbri

Incrementare la natalità in Umbria - ai minimi storici nel 2023 in fatto di nascite - passa anche per un progetto di trasformazione di importanti luoghi delle città e dei comuni a dimensione di bambino e famiglia. Certo questo è solo un tassello per cercare di invertire la rotta, ma la Giunta regionale Tesei continua nel suo piano per arginare l'invecchiamento della società: sono stati messi a disposizione di tutti i comuni dell'Umbria qualcosa come 2milioni 500mila euro - finanziamento massimo a territorio di 30mila euro - per trasformare le aree verdi, le zone a rischi degrado, una riqualificazione urbana che va di pari passi con quella ambientale. Gli interventi dovranno riguardare la nascita o miglioramento delle aree gioco dei bambini, al fine di favorirne l’aggregazione e la socializzazione, nonché il miglioramento o l’adeguamento dell’accessibilità per i soggetti portatori di disabilità.

“Una misura – ha detto l’assessore Agabiti - che consentirà di offrire nuove aree e migliorare quelle esistenti destinate al verde pubblico, ovvero di ampliare il numero degli spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini, la cui strategica importanza è emersa anche nel periodo post pandemico. Si tratta -ha aggiunto - di un importante intervento, attraverso il quale l’amministrazione regionale mira a sostenere l’azione dei Comuni per favorire, con i loro progetti, specifiche azioni di riqualificazione e rigenerazione di aree urbane, destinate a riattivare percorsi virtuosi di socialità e di condivisione a beneficio di tutte le comunità interessate”. I Comuni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro il sei novembre.

“La Regione - conclude Agabiti (nella foto a destra) – ha quindi riservato grande attenzione al decoro e al recupero di interi spazi di svago e di partecipazione comune, soprattutto dei più giovani, alla luce dell’alto valore della vita di relazione, dell’attività ludica condivisa e di una consapevolezza sociale e comunicativa che sia da stimolo alla rinascita delle collettività e di ambienti comuni che possano favorire la crescita sana delle nuove generazioni visto che, anche mediante la ridefinizione e la riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi verdi, delle aree gioco e dei luoghi di comunità si pongono le basi indispensabili per affermare l’attenzione al rispetto dell’ambiente, al benessere e alla sicurezza dei cittadini”.