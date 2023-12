Natale 2023, Romizi ai perugini: "È l’ultimo in veste di Sindaco. Perugia sarà sempre la mia casa e voi, cittadini, la mia famiglia"

Pubblichiamo in forma integrale l'ultimo saluto di Buon Natale ai perugini del sindaco Andrea Romizi giunto ormai alla fine del suo secondo mandato da primo cittadino.

*************************

di Andrea Romizi - sindaco di Perugia

Questo è un Natale speciale per me. È l’ultimo in veste di Sindaco e forse anche per questo lo vivo con grande emozione, con maggiore trasporto, con un sentimento diverso, più forte. Non manca un pizzico di commozione, perché in tutti questi anni questa è stata la mia casa e voi la mia grande famiglia. Una famiglia che mi ha abbracciato, con cui a volte abbiamo discusso, ma che mi ha tenuto sempre salda la mano in un importantissimo pezzo della mia vita. Ho provato a restituirvi questo calore lavorando tutti i giorni a testa bassa e ascoltando sempre ognuno di voi: le vostre rimostranze, i vostri suggerimenti, i vostri consigli e anche i vostri complimenti. Sempre guidato da uno spirito costruttivo e senza mai dimenticare la grande responsabilità che mi avete affidato concedendomi l’onore e l’onere di amministrare la nostra amata città.

Oggi, il cammino che abbiamo fatto insieme mi fa guardare al futuro con fiducia, consapevole che parecchio abbiamo risanato, tanto abbiamo costruito e ancor di più seminato e che ci sono ancora molte sfide da affrontare e da vincere, per proseguire su questa strada che ha visto Perugia credere nuovamente in sé stessa. Si dice che il Natale unisca. Dal canto mio posso affermare con sincerità di aver lavorato quotidianamente e incessantemente perché la nostra fosse una comunità coesa, unita, in armonia, cercando di essere il Sindaco di tutti. Non so se ci sono riuscito, spero di sì. Quello che invece di certo so è che Perugia è stata e sempre sarà la mia casa. E voi… tutti voi, siete stati e sarete la mia famiglia. Buon Natale