Elezioni, Omphalos rinnova il sostegno per la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi

Continuano a delinearsi gli scenari politici per le elezioni comunali di giugno. L'associazione Omphalos di Perugia si è recentemente riunita in un’assemblea dove i soci hanno riaffermato il loro sostegno alla candidatura di Vittoria Ferdinandi per la carica di sindaca della città.

La relazione del presidente Stefano Bucaioni, approvata all’unanimità, ha evidenziato l’impegno di Omphalos nella promozione dei diritti e della dignità delle persone LGBTQIA+, sottolineando l'importanza di cambiamenti legislativi e amministrativi in Italia.

Inoltre l’assemblea ha incaricato Lorenzo Ermenegildi Zurlo e Costanza Spera, entrambi membri attivi di Omphalos e impegnati in politica, di partecipare direttamente al progetto di Ferdinandi, garantendo che le esigenze e le istanze della comunità LGBTQIA+ siano rappresentate in modo adeguato.

Si legge nella relazione del presidente: “Omphalos, come tutte le altre associazioni del movimento ha come mission la rimozione di ogni ostacolo alla piena realizzazione delle persone LGBTQIA+ e l’ottenimento di pari diritti e pari dignità per tutte le soggettività. E questo, in Italia, significa passare necessariamente da cambiamenti legislativi e amministrativi e quindi da un necessario coinvolgimento diretto nel dibattito politico”.

E ancora: “Lo abbiamo fatto nel 2019 con il sostegno alle differenti candidature emerse alternative alle destre e siamo ancora più convinte nel farlo oggi, quando tutti i principali partiti e movimenti di area progressista si sono uniti a sostegno della candidatura di Vittoria Ferdinandi. Con Vittoria, possiamo finalmente iniziare un percorso di dialogo e di collaborazione sincero, che parte da basi solide e da una visione comune. E vogliamo ringraziarla per aver riconosciuto, fin prime battute della sua avventura politica, Omphalos come un interlocutore essenziale nel processo di ricucitura del tessuto cittadino” conclude Bucaioni.