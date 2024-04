Elezioni, “Pci, Perugia contro guerra e neoliberismo”: la nuova lista che si definisce antisistema

La conferenza stampa per la presentazione della lista “Pci, Perugia contro guerra e neoliberismo” si terrà sabato 20 aprile alle 11 nella sala S. Chiara di Porta Santa Susanna a Perugia.

“A chi mi domanda ma chi te (ve) l'ha fatto fare rispondo dicendo che ho (abbiamo) avvertito l'obbligo politico morale di una testimonianza di chi non si arrende. Ci sono altre forze che si definiscono antisistema. Ma loro sono qualunquisti. Noi non vogliamo sfasciare tutto per lasciare tutto com'è. Incanaliamo la protesta verso giusti obiettivi” spiega il senatore Leonardo Caponi, candidato della lista.

Questa lista riflette "l'ideale gramsciano di pessimismo della ragione e ottimismo della volontà". È caratterizzata da una significativa rappresentanza di membri delle comunità straniere residenti a Perugia, che sono quasi ventimila, e da una varietà di candidati, inclusi giovani poco più che ventenni.

Pci si propone di guidare la città offrendo programmi innovativi e cambiamenti sostanziali, con persone serie e sperimentate. Si oppone alla guerra e alla Nato e si impegna a liberare Perugia dal modello neoliberista, promuovendo uno sviluppo alternativo e restituendo al centro storico un volto produttivo e sociale. Inoltre, prevede di ridurre le grandi strutture come l'Arena Curi e il raddoppio di Collestrada, per favorire attività commerciali locali e piccole-medie imprese.