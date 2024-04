“San Sisto per la Vittoria”: apre il nuovo comitato a sostegno della candidata sindaca Ferdinandi

Il 13 aprile segnerà un momento significativo per il quartiere di San Sisto con l’apertura del comitato di quartiere "San Sisto per la Vittoria", un'iniziativa che nasce dal basso e riflette il dinamismo e l’impegno civico della comunità locale, la cerimonia di inaugurazione è prevista per le 14.30 in via Cimarosa 52.



Il comitato è il risultato di un movimento popolare che ha visto l’adesione di oltre 100 promotori, tra cui residenti, commercianti, associazioni e figure influenti del quartiere, tutti uniti dal desiderio di sostenere la candidatura di Vittoria Ferdinandi a sindaca di Perugia.

Il comitato servirà come punto di incontro per dibattiti costruttivi, scambio di idee e pianificazione di iniziative che mirano a migliorare la qualità della vita nel quartiere. Gli organizzatori sottolineano che il comitato sarà "la casa di tutti", un luogo dove ogni voce può essere ascoltata e dove ogni contributo è prezioso.

I promotori:

Lucio Tabarrini

Marko Hromis

Daniele Rossi

Riccardo Vescovi

Francesco Sorci

Antonio Donato

Eros Cozzari

Marco Tabarrini

Enzo Goretti

Giorgio Piattellini

Catia Pagiotti

Cinzia Miotto

Irene Covarino

Francesco Baiocco

Stefano Maiarelli

Enrico Vantaggi

Annamaria Biancifiori

Romeo Pasqualoni

Patrizia Campi

Adelio Bui

Marco Pompei

Fabrizio Pottini

Davide Passamonti

Giampiero Cotena

Giulia Quaglia

Rita Coccia

Vania Battistoni

Nicola Bovari

Cecilia Marino

Mattia Ceccarini

Mihail Gavrilita

Liudmila Gaidei

Paolo Coletti

Sandro Santarelli

Nazareno Morarelli

Fabio Maria Ciuffini

Goffredo Pompei

Stefania Sargentini

Mario Rapastella

Federico Lolli

Fausto Rondolini

Alba Peccia

Stefano Safina

Stefania Palmerini

Stefano Bruschi

Matteo Severini

Stefano Alunno Rufini

Francesca Cantoni

Daniela Sarnari

Francesco Zuccaccia

Angela Martino

Tommaso Vescovi

Raffaele Esposito

Francesca Cecchetti

Aurora Caporali

Eleonora Furia

Marta Sereni

Rubino Salvatore

Rosa Morini

Luca Tabarrini

Orietta Marcacci

Ornella Tordoni

Francesca Molinari

Luciano Pettinacci

Daniela Orza

Angela Longo

Marzia Sorbelli

Leonardo Sorbelli

Basilio Passamonti

Daniela Gustinucci

Paolo Battistoni

Sara Penchini

Pietro Palladino

Denise Sutera

Moreno Capezzali

Franco Manenti

Elvia Iaconi

Federico Baiocco

Lucia Baiocco

Sauro Bachiorri

Gianni Sordini

Antonio Rocchini

Claudio Brancaleoni

Michela Bianconi

Giulia Russo

Andrea Mipatrini

Rocco Servidio

Daniela Moscioni

Anna Maria Clementi

Antonietta Toccaceli

Marinella Sarnari

Carlo Scaleggi

Leonella Giovagnoli

Vincenzo Sgalla

Katiuscia Cirimbilli

Assunta Sgalla

Nello Cirimbilli

Fulvia Cirimbilli

Assunta Leonori

Gabriella Mogetti