Elezioni, inaugurato il comitato elettorale di Margherita Scoccia: “Aperto alla città. Il mio programma in 23 punti"

Nonostante il caldo sole delle tre del pomeriggio l’inaugurazione del comitato elettorale di Margherita Scoccia, candidata sindaca di Perugia per centrodestra e civici, ha visto la numerosa presenza di sostenitori e rappresentanti istituzionali.

Per contrastare le temperature di questa domenica 14 aprile e accogliere i cittadini è stato organizzato un buffet e musica dal vivo. L’attesa per l’arrivo della candidata ha creato un palpabile fermento culminato poi in un caloroso benvenuto.



Tra le pareti blu del comitato, situato in via Palermo, molte persone si sono raccolte attorno a lei desiderose di stringerle la mano. Fra loro giovani e meno giovani, uomini e donne, e poi anche il primo cittadino di Perugia Andrea Romizi, il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta e il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco. Presenti gli assessori comunali Leonardo Varasano e Clara Pastorelli.

Il clima conviviale è stato interrotto per dare spazio alle parole della candidata che ha ringraziato tutti i volontari che hanno lavorato per l’apertura del comitato e per la loro allegria nel farlo.

“Stiamo scrivendo il nostro programma di 23 punti per il futuro di Perugia. Si parlerà di tantissime cose fra cui rigenerazione urbana, sviluppo economico e cultura” ha sottolineato Scoccia. E ancora: “Qualcuno mi ha fatto notare che il numero 23, i punti del nostro programma, ricorda lo stesso sulla maglia di Michael Jordan. Con la medesima determinazione del giocatore di basket puntiamo a fare canestro con impegno e precisione”.

Ha espresso inoltre la visione di una città metropolitana e inclusiva, pronta a compiere un salto di qualità in linea con quanto fatto negli anni dall’amministrazione Romizi. Scoccia ha poi sottolineato che il comitato non sarà solo un luogo dove si discuterà di politica e del futuro insieme a tutti coloro che vorranno farlo, ma qui verranno presentati libri, si svolgeranno workshop ed eventi di vario genere.

Con entusiasmo ha parlato del piacere di condurre la campagna elettorale e della volontà di condividere la sua visione per il futuro di Perugia nei giorni a venire, soprattutto nel tour per i quartieri della città che è partito in questi ultimi giorni. “Questo non sarà un semplice comitato elettorale, ma sarà qualcosa di vivo e aperto alla città” ha concluso la candidata.