Verso le elezioni - Avvocati, presidi e professori in lizza per un posto in consiglio comunale a Perugia

Qualcuno ha fatto i calcoli e tra le liste dei partiti e le civiche sono 600 il candidati che correranno per assicurarsi uno dei 32 posti in consiglio comunale a Perugia.

Molte liste ancora non sono state ufficializzate e anche di molti candidati circolano i nomi, per cui faremo i nomi di quelli che l’hanno annunciato sui social o hanno già iniziato la campagna elettorale affiggendo i primi manifesti.

I candidati sindaci, Davide Baiocco, Vittoria Ferdinandi, Massimo Monni e Margherita Scoccia, sono appoggiati da partiti e liste in cui compaiono consiglieri uscenti, assessori, ex politici di lungo corso, liberi professionisti e dipendenti pubblici.

Ad una prima ricognizione la categoria più rappresentata appare quella degli avvocati, a partire dall’assessore uscente Clara Pastorelli (anche se ha lasciato la professione da quanto è impegnata in politica). Nello stesso partito si candida l’avvocato Silvia Ceppi, “dalla volontà di fare qualcosa di utile e concreto per la mia città”.

Avvocati candidati sono anche Marco Brusco che con Perugia Civica di Nilo Arcudi ha deciso di mettere la propria esperienza a servizio della città nella quale ha studiato, creato una famiglia e avviato lo studio professionale. Francesco Gatti ha raccolto l’invito di Arcudi e di Perugia Civica per continuare a servire la città, dopo i cinque anni come presidente del Post di Perugia.

Il farmacista Riccardo Mencaglia, consigliere comunale uscente, ci riprova. Come ci riprova anche Gianermete Romani: nel 2019 candidato con Coscienza Verde e adesso in lista con Perugia per la Sanità Pubblica, in appoggio a Ferdinandi.

La candidata del “campo largo” ha incassato il “sì” alla candidatura della ex super preside Rita Coccia, da qualche anno in pensione dopo aver diretto l’istituto Volta portandolo ad essere una delle scuola più scelte dagli studenti di terza media (tanto da dover richiedere spazi aggiuntivi e sedi distaccate per sistemare tutti gli studenti). Il mondo della scuola, anche se si discute sempre di scelte personali, si è schierato al momento con Ferdinandi, forse anche per la vicinanza degli studi in filosofia, con diversi docenti che hanno scelto di candidarsi nella lista Anima Perugia o collegate. Di alcuni non si possono fare i nomi perché ancora non hanno ufficializzato la scelta, ma hanno confermato la volontà di candidarsi. Si tratta di giovani docenti, legati spesso da una conoscenza diretta con Vittoria Ferdinandi. Di Federico De Salvo, invece, filosofo e professore, possiamo fare il nome perché ha reso pubblica la sua scelta con Anima Perugia.

Tra le vecchie conoscenze della politica perugina c’è soprattutto Leonardo Caponi, ex senatore e giornalista, che riporta sulla scheda elettorale il simbolo del Pci, legato ai temi della pace, contro la guerra e il neoliberismo.

Consulente e specialista nella comunicazione, invece, è Antonio Donato che si candida per i 5Stelle.

Ultimo appunto: in questi giorni ha iniziato a girare una raccolta di firme a sostegno di Vittoria Ferdinandi, firmata dagli “intellettuali” di Perugia. Era già successo con Wladimiro Boccali. Sappiamo tutti come è andata, anche che alcuni di quei firmatari, poi salirono lo scalone di Palazzo dei Priori per omaggiare il sindaco Andrea Romizi.