Elezioni amministrative in Umbria, sette comuni al voto: ecco i candidati sindaco

Sette Comuni dell'Umbria al voto per le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. A mezzogiorno del 14 maggio si sono chiusi i termini per la consegna delle candidature.

Il 12 giugno sono chiamati alle urne i cittadini di Cascia, Deruta, Monteleone di Spoleto, Narni, Poggiodomo, Todi e Valtopina. A Todi e Narni - i due Comuni che superano i 15mila abitanti - se nessuno dei candidati supererà il 50 per cento dei voti scatterà il ballottagio il 26 giugno.

Ecco i candidati a sindaco nei comuni chiamati alle urne. Cominciamo con la 'sorpresa' Cascia. Nella città di Santa Rita scende in campo solo il sindaco uscente Mario De Carolis con Patto per Cascia. A Poggiodomo, il Comune più piccolo dell'Umbria, duello tra Filippo Marini (Poggiodomo per tutti) e Marina Amori (Crescere insieme).

A Todi sono tre i candidati in corsa per diventare sindaco, con dodici le liste depositate. Cinque appoggiano il sindaco uscente, Antonino Ruggiano, candidato del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Todi Tricolore e la lista civica Per Todi con Ruspolini). A sostegno del candidato del centrosinistra, Fabio Catterini, il Partito Democratico, Civici Per, Sinistra per Todi e Movimento 5 Stelle. Candidato civico, l’uscente consigliere comunale Floriano Pizzichini che è sostenuto dalle liste Todi Civica, Azione e Progresso per Todi.

A Narni gli aspiranti sindaci sono quattro: Maurizio Bufi con l'omonima lista civica; Cecilia Cari (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Rinascimento); Roberto Pei sostenuto da Rifondazione comunista; e Lorenzo Lucarelli, l'attuale assessore alla Cultura, sostenuto da Pd, Psi, M5s, Lista civica Lucarelli sindaco e Unità per Narni sinistra civica ecologista.

A Valtopina è corsa a due tra Gabriele Coccia (Valtopina progetto comune) e Lodovico Baldini (lista Esperienza, competenza, innovazione per Valtopina).

A Deruta si sfidano il sindaco uscente e presidente Anci Umbria Michele Toniaccini (lista Cittadini per Deruta) e Raffaella Diosono (lista Rilancio e futuro).

Conclusione con Monteleone di Spoleto: i candidati sindaco sono l'uscente Marisa Angelini (Paese è futuro), e Francesco Pasquali (Aria nuova ripartiamo).