Comunali, Gagnarini a Leonelli: "Ma di quali delusi di Italia Viva a Perugia si parla? I numeri del congresso pro-Mori sono chiari"

"Trovo curioso che lo “staff” del candidato sindaco di Perugia Giacomo Leonelli possa affermare che c'è una importante fascia degli iscritti di IV che sarebbe in disaccordo ad appoggiare il candidato del centrodestra a Perugia": il segretario regionale di Italia Vova, Massimo Gnagnarini ha voluto rispondere alla strategia del candidato a sindacato per Azione, Socialisti e +Europa, Giacomo Leonelli, che ha ammesso di continuare a dialogare con dirigen ti e base di quei partiti che un tempo facevano parte del Terzo Polo con l'obiettivo di includerli le progetto politico in vista delle prossime amministrative a Perugia. "Ha sbagliato Leonelli ad aprire in anticipo un tavolo politico per riunire i partiti di centro nel mentre il maggiore di questi era impegnato a fare i congressi e soprattutto non lo si fa annunciando in anticipo la propria candidatura a sindaco. La verità è che Azione e CiviciX, quando fino a qualche settimana fa erano in accordo tra loro, hanno svolto in IV diverse attività per prenderne il controllo. Poi l’esito dei congressi è stato un’altro". Massimo Gnagnarini ribadisce che Italia Viva è sempre interessata ad un dialogo con il mondo civico e con i movimenti centristi ma basato su programmi e su progetti concreti: Ci interessa aprire un tavolo tra i partiti di Centro ? Certamente a condizione che si tiri una riga e si riparta daccapo".