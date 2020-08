Villa dei Mosaici di Spello, boom di visitatori: 2000 ingressi in 18 giorni

Afflusso record per la Villa dei Mosaici di Spello: dal 1 al 18 agosto, sono stati oltre 2000 i turisti che hanno scelto di vistare il museo multimediale che conserva un eccezionale tesoro archeologico di età imperiale. I dati sono rilevanti se si considera che dalla riapertura, avvenuta lo scorso 15 giugno, i visitatori registrati fino al 31 luglio sono stati circa 1500. Il pubblico, sia italiano che straniero, ha apprezzato l’elevata qualità della proposta museale e i servizi offerti, soprattutto in relazione al rispetto delle attuali normative anti Covid-19.

I numeri record sono in linea con il grande afflusso di turisti che hanno scelto Spello Città d’arte e dei fiori e l’Umbria per trascorrere in sicurezza le loro vacanze. “Spello si conferma tra le mete preferite dei vacanzieri – commenta il sindaco Moreno Landrini -; dai primi giorni di agosto abbiamo assistito ad un afflusso sempre crescente di turisti, che hanno deciso di scoprire i tesori culturali, naturali e le eccellenze enogastronomiche la nostra città. I dati registrati confermano la scelta di ampliare per i mesi di agosto e settembre i giorni e l’orario di apertura al fine di soddisfare, ogni giorno, le esigenze dei visitatori che possono contare anche sull’efficienza del servizio fornito dall’Infopoint annesso alla struttura museale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’infopoint e la Villa dei Mosaici è aperta tutti i giorni dalle ore 10-13/ 15.30-19. Per info e prenotazioni 0742 301909 spello@sistemamuseo.it.