Vigneti Aperti: ancora per tutti i fine settimana di giugno: le cantine, i servizi e come prenotare

Numerosi e rispettosi delle regole: eccoli i turisti del vino che, nei fine settimana scorsi, hanno visitato le cantine del Movimento Turismo del Vino Umbria in occasione di Vigneti Aperti, l’evento diffuso che ha sostituito, per quest’anno, quello tradizionale con Cantine Aperte. “Siamo soddisfatti della risposta degli enoturisti -ha spiegato il presidente regionale del Movimento Filippo Antonelli- perché hanno dimostrato, ancora una volta di apprezzare l’offerta delle nostre cantine, sia in termini di prodotti che di intrattenimento. L’esperienza ormai consolidata delle nostre cantine e i corretti comportamenti degli ospiti hanno permesso a tutti di godersi momenti di relax e piacere, in totale sicurezza.”

Vigneti aperti prosegue, quindi, per tutto il mese di giugno, con tante iniziative di degustazione, animazione e conoscenza nei quattro fine settimana. La partecipazione è solo su prenotazione direttamente alla cantina. “Il vino -ha concluso il presidente Antonelli- si conferma un forte attrattore per il turismo e la valorizzazione dei territori. Come Movimento Turismo del Vino Umbria, seppur con la prudenza dettata dalla situazione pandemica, stiamo lavorando a una ripartenza più spedita, grazie anche a un finanziamento del MIPAAF e alle consolidate collaborazioni con AIRC Umbria e Federalberghi Umbria.”

Nelle cantine aderenti sarà, infatti, possibile acquistare, al costo di 5 euro, il calice con tasca AIRC e contribuire così alla raccolta fondi per la lotta ai tumori dall’associazione. Di seguito le cantine aderenti a Vigneti Aperti per il mese di giugno 2021 con indicazione delle attività proposte e le modalità di partecipazione.

Antonelli San Marco

Loc. San Marco, 60 - Montefalco

Tel. 0742/379158

www.antonellisanmarco.it ; info@antonellisanmarco.it

La cantina è aperta tutti i sabati e le domeniche di giugno dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Il sabato sono previste visite guidate in quattro momenti della giornata, alle 10,30 e alle 12,00, alle 15,30 e alle 17,00 con degustazione finale. Sabato 5 giugno previsto um aperitivo in

terrazza per l’uscita del Trebbiano spoletino 2020, mentre sabato 12 giugno, una rilassante passeggiata tra i vigneti, il bosco e l’azienda agraria, a cui segue un pranzo all’aperto, per recuperare le calorie spese nella passeggiata. Tutte le iniziative sono su prenotazione.

Arnaldo Caprai Soc. Agr.

Loc. Torre - Montefalco

Tel. 0742/378802 - 378523

www.arnaldocaprai.it ; info@arnaldocaprai.it

La cantina Caprai resterà aperta tutti i fine settimana di giugno, per visite e degustazioni, dalle 10

alle 13 e dalle 14 alle 19.

Castello di Corbara

Loc. Corbara, 7 - Orvieto

Tel. 0763/304035

www.castellodicorbara.it - info@castellodicorbara.it

m.graziani@castellodicorbara.it - commerciale@castellodicorbara.it

La cantina resterà aperta tutti i fine settimana di giugno su prenotazione entro il venerdì

precedente. Le modalità di svolgimento e le attività sono disponibili su richiesta ai suddetti indirizzi

mail.

Chiorri

Via Todi, 98 - Perugia

Tel. 075/607141 - 339/1885087

www.chiorri.it ; info@chiorri.it

La cantina resterà aperta tutti i fine settimana di giugno dalle 9 alle 19,30 per degustazioni di

vino, anche in abbinamento a prodotti locali, con passeggiate nei vigneti e visite alla cantina.

Le degustazioni saranno all’aperto, nello splendido terrazzo che si affaccia sulla fertile e verde piana

del Tevere, con panorami mozzafiato. La prenotazione è obbligatoria almeno 2 giorni prima

dell’evento.

Per il ponte del 2 giugno, propone anche 2 notti a € 100 a persona e la terza a soli € 20.00, con

calice di benvenuto dei nostri vini nella location preferita.

Sabato 19 giugno, inoltre, evento di presentazione del nuovo Spumante brut nature metodo

ancestrale, su prenotazione entro il venerdì.

Di Filippo

Voc. Conversino, 153 - Cannara

Tel. 0742/731242 - 389/8728282 (anche Whatsapp)

www.vinidifilippo.com ; info@vinidifilippo.com

La cantina resterà aperta tutti i fine settimana di giugno, con prenotazione obbligatoria entro il

venerdì precedente. Apertura sia il sabato che la domenica, dalle 10,30 alle 19,30 con Picnic in

vigna a base di vini e tagliere di prodotti tipici locali e passeggiata a cavallo “Trottando tra le

vigne”.

Cantina Goretti

Via del Pino, 4 - Pila (Perugia)

Tel. 075/607313

www.vinigoretti.com ; goretti@vinigoretti.com

La cantina resterà aperta tutti i fine settimana di giugno dalle 11 alle 17 per visite e

degustazioni, dalle 11 alle 17. Esclusivamente su prenotazione.

Colle del Magghio

Via Madonna delle Grazie, 19 - Bevagna

Tel. 347/1654252

www.agricolacolledelmagghio.it ; info@agricolacolledelmagghio.it

Degustazioni in cantina all’Agricola Colle del Magghio i primi due fine settimana di giugno. Su

prenotazione.

La fonte di Bevagna

Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 393/0222229 - 340/2560402

www.lafontedibevagna.it - info@lafontedibevagna.it

Apertura tutti i fine settimana di giugno per aperitivo e pranzo all’aperto (orario 12-15) e per

aperitivo serale (a partire dalle 18). Solo su prenotazione. Sabato 5 giugno, inoltre, La Fonte

azienda agricola sarà protagonista dell’appuntamento Bevagna Bike & Tour, passeggiata in

bicicletta tra le vigne con degustazione. Info e prenotazioni: WhatsApp: +39 3884779923 - mail.

info@greenwaysitaly.com

La Veneranda

Loc. Montepennino - Montefalco

Tel. 0742/951630

www.laveneranda.com - info@laveneranda.com

La cantina sarà aperta tutti i fine settimana di giugno dalle 9 alle 19 per visite e degustazioni di

vino in abbinamento ai prodotti tipici locali. Esclusivamente su prenotazione.

Lungarotti (Torgiano e Montefalco)

Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano

Tel. 075/9886649 - 0742/378868

www.lungarotti.it

Per tutti i weekend di giugno, le Tenute di Torgiano e Montefalco aspettano gli appassionati per

vivere un’esperienza unica tra vigneti e cantina e trascorrere una giornata all’aria aperta in tutta

sicurezza (solo ed esclusivamente su prenotazione entro le 24h precedenti via mail o

telefonicamente).

A Torgiano previste visite e degustazioni guidate su prenotazione, pranzi presso il Bistrot della

Cantina e light lunch all’Osteria del Museo. Museo del Vino e il Museo dell’Olivo e dell’Olio aperti

per visite sempre su prenotazione.

A Montefalco, visite e degustazioni guidate su prenotazione.

Prenotazione obbligatoria entro le 24h precedenti a:

Torgiano enoteca@lungarotti.it 075.9886649 - osteriadelmuseo@lungarotti.it -

prenotazionimusei@lungarotti.it

Montefalco montefalco@lungarotti.it 0742.378868

Madonna del Latte

Loc. Sugano, 11 - Orvieto

www.madonnadellatte.it ; info@madonnadellatte.it

La cantina resterà aperta per visite e degustazioni tutti i fine settimana di giugno. Prenotazione al

335/6490956 (anche whatsapp)

Madrevite

Via Ciabano, 36/2 Loc.Vaiano - Castiglione del Lago

Tel. 075/9527220 - 347/0046160

www.madrevite.com ; info@madrevite.com

Madrevite resterà aperta tutti i fine settimana di giugno dalle 16 alle 21 con un originale

“Picnicco” tra viti e olivi.

Saio Assisi

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 335/8374784 - 338 2304328

www.saioassisi.it ; info@saioassisi.it

Apertura nei fine settimana di giugno dalle 10 alle 18,30 con proposte divertenti e di gusto. Tutti

in vigneto per vedere da vicino come si effettua la potatura delle viti, per terminare poi con

degustazione di vini e Più Nic con vista sulla basilica di Assisi.

Tutti i dettagli sul sito www.saioassisi.it . Per prenotazioni info@saioassisi.it oppure 335/8374784 -

338/2304328

Blasi Cantine

Loc. San Benedetto via Case sparse - Umbertide

Tel. 366/1428973 - 339/8697891

www.cantineblasi.it - info@cantineblasi.it

La cantina resterà aperta, tutti i fine settimana di giugno, dalle 11 alle 20 per visite e degustazioni.

Solo su prenotazione.

Azienda agraria Carlo e Marco Carini

Strada del tegolaro, Canneto - Perugia

Tel. 075/5829102 - 347/6303781 - 348/3994939

www.agrariacarini.it ; info@agrariacarini.it

L’azienda agraria Carini resterà aperta tutte le domeniche di giugno dalle 10 alle 13 per visite e

degustazioni e il pomeriggio dalle 19 solo per degustazioni. Su prenotazione.

Cantina Dionigi

Via Madonna della Pia, 44 - Bevagna

Tel. 333/8649171 - 347/8289016

www.cantinadionigi.it ; info@cantinadionigi.it

A giugno, apertura della cantina tutti i fine settimana dalle 11 alle 18 per visite e degustazioni di

vino in abbinamento a salumi e formaggi di produzione locale di olio evo di produzione propria.

Fattoria di Monticello

Voc. Ponetro, 66 - Fraz. Ripalvella (San Venanzo)

Tel. 075/8749606 - 345/2550509 (anche Whatsapp)

www.fattoriadimonticello.it - cantina@fattoriadimonticello.it

Tutti i fine settimana di giugno, Tour in vigna e cantina e degustazione guidata dei vini della

cantina con abbinamento di specialità gastronomiche. Solo su prenotazione almeno 3 giorni prima,

orari tour da concordare.

Cantina Neri

Loc. Bardano, 28 - Orvieto

www.neri-vini.it ; info@neri-vini.it

Tel. 0763/316196 - 398/33313844

La cantina resterà aperta per visite e degustazioni nei fine settimana del 5/6 e 19/20 giugno dalle

10 alle 19. Su prenotazione.

Terre Margaritelli

Loc.Miralduolo - Torgiano

Tel. 075597211

www.terremargaritelli.it - info@terremargaritelli.it

Apertura tutti i fine settimana di giugno su prenotazione, per visite e degustazioni.

Tenuta Castelbuono

Voc. Castelbuono, 9 Loc. Cantalupo - Bevagna

Tel. 0742/361670

www.tenutelunelli.it ; carapace@tenutelunelli.it

Tutti i weekend di giugno la cantina propone un “viaggio nel mondo dell’arte e del vino”: visita

guidata del Carapace di Arnaldo Pomodoro con degustazione di vini della tenuta. Su prenotazione.

Terre de’ Trinci

Via Fiamenga, 57 - Foligno

Tel. 0742/320165

www.terredetrinci.com ; cantina@terredetrinci.com

La cantina Terre de’ Trinci partecipa a Vigneti Aperti con un suggestivo Picnic in vigna che a cui

sarà possibile partecipare domenica 13 giugno dalle 11,30 alle 16,30, rilassandosi all’aria aperta tra

i vigneti, gustando i prodotti del territorio in abbinamento ai vini della cantina.

Le Cimate

Via cecapecore, 41 - Montefalco

Tel. 0742/261771 - 349/1015327

www.leciomate.it ; info@lecimate.it

Domenica 6 giugno, la cantina Le Cimate organizza un Picnic in vigna dalle 12,30 alle

19,30 per un pranzo o un pomeriggio suggestivo, all’insegna di gusto e natura. Solo su

prenotazione.

Si replica poi il 27 giugno con un’altrettanto suggestiva degustazione al tramonto dalle

16 alle 22, sempre su prenotazione.

Vitalonga

Strada Montiano, 8 - Ficulle

Tel. 331/3388408

www.vitalonga.it ; info@vitalonga.it

La cantina sarà aperta tutti i fine settimana di giugno dalle 11 alle 17 per visite e

degustazioni. Su prenotazione.

Sasso dei lupi

Via C. Faina, 18 - Marsciano

Tel. 320/6651752

www.sassodeilupi.it - info@sassodeilupi.it

Arte e vino: è questo il connubio scelto dalla cantina Sasso dei Lupi per Vigneti Aperti. Il 19 giugno, a partire dalle 17, visita guidata ai tesori nascosti del borgo di Cerqueto di Marsciano, ovvero le opere di Pietro Vannucci detto il Perugino, quelle di Tiberio d’Assisi e l’Edicola di Santa

Lucia. A seguire, una rilassante passeggiata tra le vigne, per finire con uno sfizioso picnic, occasione di degustazione dei nuovi vini 2020 della cantina. Solo su prenotazione. Costo 15 euro (adulti), 10 euro (bambini fino a 12 anni). Iniziativa in collaborazione con il Comune di Marsciano”.