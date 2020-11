Un nuovo logo per promuovere la Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo

Un nuovo logo per la Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo. Oggi la comunicazione passa attraverso segni accattivanti. Proprio da questo presupposto ha preso l’abbrivio la Direzione regionale musei dell’Umbria, nella persona della direttrice della Necropoli Lara Anniboletti.

L’importante sito archeologico orvietano è stato dunque dotato di un nuovo segno grafico fortemente comunicativo, semplice e al tempo stesso accattivante.

Rappresenta la peculiarità del luogo attraverso parte della pianta del sito.

La realizzazione è uscita dalla factory dello studio Architutto designer’s di Massimo Legni, specializzato in design applicato alla modellazione 3D, computer design, grafica e web design.

Fa il paio con la realizzazione grafica un video che gira in rete riscuotendo deciso apprezzamento (scaricabile qui)

L’inquadratura parte dallo spazio per calarsi nel pianeta e posizionarsi, con un efficace colpo d’occhio, sulla città dei morti. Si vedono i tetti di alcune tombe per stilizzarli in rapida sequenza, rappresentandoli con tratti di forte valenza simbolica.

Operazione che conferma il detto di Wilde che sosteneva: “L’uomo ha bisogno di simboli perché egli stesso è un simbolo”