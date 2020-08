Jazz in August, niente concerto di Gino Paoli a Perugia

Jaz in August, salta il concerto di Gino Paoli: "A causa di una indisposizione Gino Paoli non potrà essere a Perugia il 10 agosto, pertanto il concerto delle ore 22 vedrà sul palco Danilo Rea in piano solo e il duo Fabrizio Bosso/Julian Oliver Mazzariello". E' questo l'annuncio di Umbria Jazz per la serata di chiusura dell'edizione agostana del festival. In piazza IV Novembre dalle 22 in poi ci saranno Danilo Rea in piano solo e il duo Fabrizio Bosso-Julian Oliver Mazzariello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.