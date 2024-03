Umbria Jazz 2024, il programma del Morlacchi

Il jazz rimane la parte più corposa della programmazione anche per la prossima edizione di Umbria Jazz e trova il suo naturale ambiente al Teatro Morlacchi dove il pubblico potrà apprezzare il meglio del jazz made in Italy e internazionale.

Enrico Rava, con un quintetto mette insieme energie giovani e creative e l’enorme esperienza di Enrico come band leader, Paolo Fresu, con il Devil Quartet, Fabrizio Bosso, con il nuovo progetto About Ten, Alessandro Lanzoni, con Francesco Cafiso e Dado Moroni, con Eddie Gomez e Joe La Barbera, rappresentano il meglio che il jazz italiano può offrire in questo momento.

Eccellenza assoluta anche per i nomi internazionali in programma: Charles Lloyd, una leggenda del jazz, e non solo, che torna a UJ con un quartetto il cui pianista è nientemeno che Jason Moran, Kenny Barron, uno dei più stimati pianisti americani, Christian Sands, uno dei nuovi protagonisti della scena jazz contemporanea, il quartetto di Kurt Rosenwinkel, una vera e propria all star di musicisti, la band di Something Else!, formata da sette musicisti scelti di volta in volta in una rosa di nomi selezionati tra i maggiori specialisti del mainstream moderno, e Lizz Wright, che torna a UJ dopo il suo esordio nel 2005.

I biglietti saranno disponibili dalle 11 di giovedì 21 marzo.