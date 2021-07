Umbria Jazz 2021 in "salsa cubana" con Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviolas

Serata in "salsa cubana" all'Arena Santa Giuliana per la penultima serata di Umbria Jazz 2021. Sul palco principale del festival Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviolas con la sua band.

Ritmi caraibici che da subito hanno coinvolto il pubblico che non ha resistito ad alzarsi in piedi e ballare, rigorosamente con mascherina e sul posto come raccomandato a inizio concerto. Domani l'atto conclusivo.