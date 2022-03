L'Umbria che spacca 2022, annunciato il secondo ospite: prevendite aperte

‘L’Umbria che spacca’ (30 giugno/1-2-3 luglio 2022 ai giardini del Frontone di Perugia) annuncia il secondo ospite. Sarà Ariete, il 30 giugno, ad aprire a Perugia la quattro giorni di festival. La giovane cantautrice è il secondo ospite dopo il rapper torinese Willie Peyote, in programma il giorno successivo (1 luglio).

Dopo la tournée estiva del 2021 che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, tra cui anche la tappa ad Assisi, Ariete torna dal vivo per presentare per il suo primo e atteso album “Specchio”, uscito lo scorso 25 febbraio. Dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”, Ariete è ormai una giovane voce di riferimento con oltre 37 milioni di stream nel brano “L’ultima notte” certificato platino.

Nella homepage del sito del festival, i link per le prevendite online del concerto di Ariete (30 giugno) e di Willie Peyote (1 luglio).