Tre rioni e 300 figuranti per una sfida da vincere: a Deruta va in scena il Palio della brocca

Corteo storico con 300 figuranti, sfide tra rioni, musica e spettacoli: è tutto pronto per la XIV edizione del Palio della Brocca, dal 2 al 4 settembre prossimi, a Deruta.

I tre rioni di Deruta, Piazza, Valle e Borgo, sono pronti a darsi battaglia per conquistare l’ambito premio del Palio della Brocca, una manifestazione giunta alla XIV edizione, molto sentita dai derutesi e radicata sul territorio.

Il Palio della Brocca è una rievocazione storica di metà ‘800 e fa seguito a un terremoto che bloccò gli attingimenti di acqua nel centro storico, elemento fondamentale nella lavorazione della ceramica. Così gli artigiani dovettero scendere in borgo per prendere l’acqua con le brocche.

L’idea del Palio è nata dalla lettera di una memoria storica di Giuseppe Bianconi, in cui era riportata la necessità di costruire l’attuale Fontana di Piazza dei Consoli e una nuova condotta per l’acqua potabile, proprio a causa dei terremoti del 1832.

Piazza dei Consoli sta per accogliere la grande rievocazione storica, in cui i tre Rioni si affronteranno, dal 2 al 4 settembre, in spettacolari competizioni, dal fascino antico, tra folclore e tradizione, coinvolgendo grandi e piccini: la “Gara della Tavola”, con trasporto di oggetti in terracotta; la “Corsa della Tavola in bicicletta”, il tiro alla fune, la “Corsa della Cesta”, tutta al femminile, il “Palio dei Giovani", dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 17 anni, e la più sentita “Corsa delle Brocche”, con cui i concorrenti di ogni Rione porteranno in corsa tre brocche in ceramica contenti acqua, dipinte secondo le decorazioni classiche derutesi.