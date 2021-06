"Tra le vie", sei appuntamenti tra teatro, danza e musica sulla terrazza del Teatro Brecht di Perugia

Dal 29 giugno al 4 luglio la terrazza del Teatro Brecht di Perugia diventa il palcoscenico del progetto Tra le vie con sei appuntamenti tra teatro, danza e musica.

Il progetto "Tra le Vie", di cui questa rappresenta una delle tappe, è il risultato del lavoro di una rete che si è costituita tra le principali realtà culturali ed associative del quartiere di San Sisto: Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale (che gestisce il Teatro Brecht), la Bibilioteca Sandro Penna, l’Istituto Comprensivo Perugia 7, l’APS Carnevale “I Rioni”, l’Oratorio ANSPI Sentinelle del mattino, l’Ass.ne Amici dell’Arte e il Centrodanza, insieme con l’obiettivo di creare una “comunità educante” che risponda, attraverso una proposta culturale, al desiderio di riconquistare una vita sociale e di riappropriarsi del territorio.

Questo il programma della Terrazza del Brecht:

martedì 29 giugno, ore 21.15 ingresso libero

Teatro di quartiere. Racconti e letture teatrali, a cura di Teatro Foresi, Istituto Comprensivo Perugia 7, Fontemaggiore



mercoledì 30 giugno, ore 21.15 ingresso libero

Skypink, "i Rioni", concerto in chiave acustica musica d’autore



giovedì 1 luglio, ore 21.15 ingresso € 5

In bocca al lupo, spettacolo teatrale (dai 4 anni)

a cura di Fontemaggiore



venerdì 2 luglio, re 21.15 ingresso libero

Il Miracolo della mula, spettacolo teatrale (dai 3 anni)

a cura de Il Laborincolo



sabato 3 luglio, ore 21.15 ingresso € 5

Danza Fuori/Formato, spettacolo di danza, a cura di Centrodanza Spazio Performativo



domenica 4 luglio, ore 21.15 ingresso € 5

La nostra maestra è un troll, spettacolo teatrale (dagli 8 anni in su)

a cura di Fontemaggiore/Accademia Perduta

Tutte le sere la Biblioteca Sandro Penna rimane aperta dalle 20.30 alle 23.00

L’Ingresso agli spettacoli è contingentato con posti limitati.

Info e prenotazioni spettacoli: https://www.facebook.com/TralevieSanSisto

www.fontemaggiore.it