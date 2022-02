IL PERSONAGGIO Tutto pronto per il debutto del perugino Luca sulla Rai a Tali e Quali...

Tutto pronto per l'approdo in Tv del perugino Luca Montorro che ha anche pubblicato il suo primo singolo “Sono un tuttologo” che potete ascoltare su tutte le piattaforme di streaming, riscontrando un ottimo successo. Infatti, dopo il rinvio a causa dello speciale elezione del Presidente della Repubblica, dopo lo strepitoso successo di Sanremo 2022, sabato 12 febbraio andrà finalmente in onda su Rai 1 alle 21.25 la puntata finale di Tali e Quali Show che vedrà protagonista come già detto un perugino doc, il musicista Luca Montorro che interpreta Damiano dei Maneskin. E il futuro tour dal vivo Montoro sarà molto incentrata sui Maneskin e sulla leggerezza dopo un periodo davvero difficile per tutti, soprattutto gli artisti.