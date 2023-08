Young Sparks Symposium, studenti da tutto il mondo per parlare di scienza, umanesimo e tecnologia

Solomeo, Norcia, Assisi e Perugia faranno da cornice alla prima edizione di Young Sparks Symposium, dove studentesse e studenti provenienti da ogni parte del mondo incontreranno autorevoli keynote speaker.

Il Simposio, organizzato nell’ambito del Programma Erasmus+ dall’Università degli Studi di Perugia, dalla Brunello Cucinelli spa e dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, si svolgerà dal 4 al 7 settembre con la partecipazione di oltre 120 giovani accompagnati da decine di docenti provenienti da università italiane e di vari paesi nel mondo, tra cui Austria, Brasile, Danimarca, Germania, Nigeria, Polonia, Romania, Spagna, Sri Lanka, Turchia e Ungheria.

Durante le prime tre giornate verranno trattati alcuni aspetti cruciali del nostro tempo, quali il rapporto tra persone e scienza, tra umanesimo, sostenibilità ed economia, tra persone e territorio e tra umanesimo e comunicazione. Giovedì 7 settembre, nel corso della mattina della giornata conclusiva, verranno chiamati a dialogare con i giovani presenti, sul tema umanesimo e scienza, lo stesso imprenditore umanista Brunello Cucinelli insieme al rettore Maurizio Oliviero. L'obiettivo sarà quello di tracciare alcune riflessioni conclusive sulle numerose “Storie di vita” raccontate nelle testimonianze dei protagonisti che si succederanno al microfono.

A interloquire con i giovani, dunque, autorevoli personalità appartenenti al mondo delle istituzioni, della scienza, della filosofia, della letteratura e del giornalismo, nonché della musica e dello sport, come: Sumaya Abdel Qade, Moses Brings Plenty, Giovanni Caccamo, Barbara Capponi, Roberto Cetera, Salvatore Cuzzocrea, Manuela Dviri, Mauro Ferrari, Gianluca Gregori, Cristina Grieco, Gad Lerner, Giovanni Malagò, Andrea Pontremoli.

Proprio come è di regola in un simposio, i lavori saranno alternati a momenti conviviali, con gruppi musicali e prestigiose compagini come l’Orchestra Erasmus, che si esibirà in concerto presso l’Auditorium di S. Francesco al Prato a Perugia la sera del 6 settembre, e come l’Orchestra Jazz del Conservatorio di Perugia “Francesco Morlacchi”, che allieterà il Simposio la sera di giovedì 7 settembre a Solomeo.



Programma

4 settembre

10.00 - 11.00 Saluti di benvenuto

Brunello Cucinelli Presidente Brunello Cucinelli S.p.A.

Maurizio Oliviero Rettore Università degli Studi di Perugia

Cristina Grieco Presidente INDIRE

Salvatore Cuzzocrea Presidente CRUI

Giovanni Malagò Presidente CONI

11.00 - 12.00 “People and Science” Andrea Pontremoli Imprenditore

17.30 - 19.00 Visita guidata alla città di Norcia

21.15 - 23.15 Storie di vita – Concerto “Moon Landing” Mauro Ferrari

5 settembre

10.00 - 12.00 “Humanism, sustainability and economic models”

Gianluca Gregori Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

Barbara Capponi Giornalista

17.30 - 19.00 Visita guidata alla città di Assisi

21.15 - 23.15 Storie di vita – Concerto Giovanni Caccamo Cantautore

6 settembre

10.00 - 12.00 “People and territory” Moses Brings Plenty

“Humanism and communication”

Roberto Cetera Giornalista

Sumaya Abdel Qader Scrittrice e sociologa

Carlotta Marioni Giornalista di moda (in attesa di conferma)

16.00 - 18.00 Storie di Vita

Manuela Dviri Scrittrice e Blogger

Gad Lerner Giornalista e conduttore TV

18.00 - 19.30 Visita guidata alla città di Perugia

21.00 - 22.30 Concerto Orchestra ERASMUS_ l’Auditorium San Francesco al Prato

7 settembre

10.00 - 12.00 “Humanism and science”

Brunello Cucinelli Presidente Brunello Cucinelli S.p.A.

Maurizio Oliviero Rettore dell’Università di Perugia

15.00 - 17.30 Inizio dei lavori di redazione dello “Young Sparks Statement”

17.30 - 18.30 Fine lavori e lettura dello Statement

18.30 - 19.30 Concerto dell’Orchestra Jazz del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia

19.30 Aperitivo/cena e DJ-Set