Gubbio, bambini in piazza con "sbandieratori per un giorno" per l'accensione dell'albero da record

Gli Sbandieratori di Gubbio danno appuntamento a tutti i bambini giovedì 8 dicembre alle ore 11.15 in piazza Grande, invitandoli a portare una bandiera per festeggiare insieme il tradizionale raduno dei camperisti per l'accensione dell'Albero di Natale più grande del Mondo.

La manifestazione, quest'anno, avrà un momento speciale e particolare: gli Sbandieratori invitano tutti i bambini e ragazzi che possiedono una bandiera in piazza Grande, alle ore 11.15, per diventare "sbandieratori per un giorno".

I bambini rappresentano la tradizione che si rinnova attraverso le generazioni e le sfide del mondo che cambia. Vogliamo con questo gesto rafforzare ancora di più il legame tra il gruppo Sbandieratori e la città, segno di riconoscenza e gratitudine nelle tantissime manifestazioni realizzate nell’arco di oltre 50 anni di storia.

In questo periodo, inoltre, il gruppo ha avviato la Scuola di bandiera, un progetto attraverso il quale i ragazzi di Gubbio (dai 13 anni in poi) possono approcciare con un ambiente sano, interagendo e collaborando con gli sbandieratori e proseguendo nella strada per tramandare generosamente quelli che sono i valori a noi trasmessi, nel bene e nell’amore della nostra splendida città, provando in qualche modo e a nostro modo a promuovere la tradizione, la storia, la cultura e la civiltà della nostra terra attraverso i simboli espressi nelle nostre bandiere.