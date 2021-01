Salta per covid il college della Beerklee College Scool di Umbria Jazz: tutto rinviato al 2022

Inizia l'anno e purtroppo iniziano a fioccare i nuovi rinvii di importanti appuntamenti culturali ed eventi. Lo staff di Umbria Jazz ha dovuto rinciare al 2022 il prestigioso corso di studi in collaborazione con il Berklee College che aveva il suo clou nei giorni del festival. Giovani musicisti da tutto il mondo erano soliti venire a studiare, suonare e confrontarsi in 12 giorni. L'edizione 2022 prevista dal 5 al 17 luglio. Purtroppo a causa della pandemia Covid-19, il Berklee College ha deciso di sospendere le attività fuori dagli Stati Uniti fino all’autunno del 2021.

"In tutti questi lunghi anni di attività del Berklee College at Umbria Jazz Clinics, - si evince dalla nota di Umbria Jazz - il gemellaggio più longevo della storia del famoso College musicale di Boston, il nostro obbiettivo è sempre stato quello di proporre ai partecipanti un programma di alto livello, unico nel suo genere.Il successo, comprovato dal crescente numero di partecipanti, con un totale di oltre 6500 iscrizioni nel corso degli anni. Abbiamo valutato soluzioni alternative, ma nessuna sarebbe paragonabile alle Berklee at Umbria Jazz Clinics. Per tener fede al nostro prestigio, conquistato con 34 anni di lavoro, e per serietà nei vostri confronti, a malincuore siamo quindi costretti a cancellare l’edizione del 2021.