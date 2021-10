Sagrantino experience, il vino incontra il 'mare in Umbria' e i sapori del bosco

Due serate a tema per scoprire i vini della cantina ‘Agricola Mevante’ di Bevagna in abbinamento a un menù degustazione che ne esalta le caratteristiche. Sono quelle che propone venerdì 22 e sabato 23 ottobre il nuovo appuntamento con ‘Sagrantino experience’, il cartellone di turismo esperienziale organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino nei territori del pregiato vitigno autoctono. A partire dalla 19.30 sarà possibile la visita alla tenuta e alla cantina per proseguire poi con la cena che, nella prima serata, sarà a tema ‘mare in Umbria’ e, nella seconda, ‘sapori del bosco’ con i vini di produzione propria sapientemente abbinati. Il costo è di 55 euro, la prenotazione obbligatoria: apresciutti@agricolamevante.com, whatsapp: 347.2316190.

Si prosegue lunedì primo novembre per il secondo ‘Sagrantino trek in autunno’ della stagione, con partenza da e arrivo alla cantina ‘La fonte azienda agricola’. Una camminata, immersi tra i colori e profumi dei vigneti di Sagrantino in autunno, con una guida escursionistica ambientale Aigae. L’attività è adatta anche ai bambini di 9/10 anni. All’arrivo prevista la visita in cantina con degustazione di vini in abbinamento a prodotti tipici. Il costo è di 25 euro, la prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.