Sagrantino Experience, di degustazione in degustazione proseguono gli eventi: il programma

Di aperitivo in aperitivo prosegue ‘Sagrantino Experience’, programma di eventi in scena fino a novembre tra Montefalco, Giano dell’Umbria, Bevagna e Gualdo Cattaneo che propone esperienze di turismo lento alla scoperta dei territori del vitigno autoctono di Sagrantino e dei vini che si producono.

Gli appuntamenti. Il cartellone promosso dall’associazione ‘La Strada del Sagrantino’ dà appuntamento a Bevagna domenica 18 luglio alla cantina ‘Tenuta Bellafonte’, in via Colle Nottolo, per un ‘Aperitivo in vigna’, dalle 17.30 alle 20.30, con servizio di vino al calice e piatto degustazione di salumi, formaggi e bruschette nell‘incantevole scenario del ‘Giardino della Serra’, che si affaccia sul vigneto di Sangiovese. Il costo è di 15 euro per il primo calice e piatto, 5 euro per ogni singola degustazione successiva. La prenotazione è obbligatoria: irene@tenutabellafonte.it, 0742.710019.

Da venerdì 23 a domenica 25 luglio, poi, sarà la cantina ‘La Fonte azienda agricola’ a proporre un ‘Aperitivo al tramonto tra i filari della vigna’, in via Le Case, sempre a Bevagna. Una degustazione con due calici di vino e un tagliere di prodotti tipici al costo di 15 euro. La prenotazione è obbligatoria: info@lafontedibevagna.it; 347.2349165, 393.0222229.